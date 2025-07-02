投資台灣3大方案延長至116年 貸款額度新增7200億元

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（中央社記者賴于榛台北2日電）投資台灣3大方案去年底屆期，行政院預計明天通過修正方案，延長至2027年。行政院秘書長龔明鑫說，方案將擴大適用並納入5大信賴產業、大健康產業以及服務業，同時也會在原先基礎上，新增貸款額度新台幣7200億元。

龔明鑫今天出席媒體主辦的「2025台美經濟新局高峰論壇」後受訪指出，方案修正主要是因增加受惠業者範圍，擴及5大信賴產業、大健康產業以及服務業。

投資台灣3大方案包含歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案，以及中小企業加速投資行動方案，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，統一由投資台灣事務所擔任服務窗口。根據統計，三大方案自2019年施行至去年底，已吸引1678家企業，投資額超過2兆5415億元，預估創造16萬1304個就業機會。

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方案去年底屆期，經濟部規劃將方案延長至2027年，修正方案明天將送行政院會通過。

根據經濟部去年底提出的方案延長規劃，原先將在既有基礎上新增貸款額度3600億元。龔明鑫說，最終方案預計將新增貸款額度翻倍至7200億元，此外，中階勞動力也會開放。方案既有匡列貸款額度部分，歡迎台商回台投資方案為7100億元、根留台灣企業加速投資行動方案2500億元，中小企業加速投資行動方案則是3000億元。（編輯：張均懋）1140702