偽裝四肢癱瘓詐保險逾500萬元 嘉檢起訴兄妹2人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）45歲涂姓男子被控詐病，以四肢全癱診斷，夥同妹妹詐領保險539萬餘元，保險公司報警調查，拍到涂男行動自如，嘉檢偵結，考量其否認犯行及態度卑劣，除依法起訴外，建請求重刑。

據嘉義地檢署起訴書，涂男於民國109年2月間以不慎跌倒受傷為由，至嘉義長庚醫院骨科就診，醫師安排住院檢查，同時會同神經內科醫師會診，認為涂男跌倒不至於會衍生四肢麻木無法施力的結果。

起訴書表示，後續涂男又以同樣症狀回骨科門診，醫師除安排再度住院，並為涂男進行頸椎椎板成型手術，並未發現其頸椎有任何損傷，涂男則被轉介至同醫院神經內科醫師接手治療。

起訴書內容，神經內科醫師對涂男進行肌電圖、神經傳導等檢驗，不僅無法找出涂男主訴病徵的原因，反而因檢查結果與涂男主訴的下肢無力，需以輪椅代步、大小便失禁甚至四肢全癱等惡化症狀不符，讓醫師懷疑可能詐病。

嘉檢表示，2名醫師因均無法確認涂男詐病，因此，縱使在無法找出病因且主觀上均已產生質疑，竟仍於109年3月至110年8月間，開立7張跌倒導致下肢無力、四肢全癱等診斷書給涂男，以請領保險給付。

嘉檢說，涂男妹妹分別於109年5月、110年1月間持診斷書等文件，以涂男四肢癱瘓等情由，向2家保險公司申請給付保險金，涂男妹妹並以見證人身分，在申請書上簽署姓名，2家公司因而被請領新台幣539萬餘元，其中150萬元存入涂男妹妹的帳戶。

檢方表示，保險公司察覺有異，派員對涂男展開調查蒐證，於110年9月15日在嘉義長庚醫院地下停車場拍到涂男自行從輪椅上站起來，還將輪椅折疊收起放入車內，且自行駕車離去；涂男在110年2月住院期間，生活都能自理，不需要他人協助，在確認其涉及詐領保險金後報警。

透過 Google News 追蹤中央社

檢方說，警方調查，分別於111年9月、10月及11月間，發現涂男可以行動自如迅速出入住處大門，還能向上跳起拉下住處鐵捲門，以及騎乘機車外出；檢警於112年5月間持搜索票前往涂姓兄妹住處執行搜索，並查扣手機、相關文件等。

嘉檢偵結，依詐欺等罪嫌起涂姓兄妹；考量涂男多次以詐術向保險公司詐領保險金，以支付花費及購買名車代步，犯後說詞反覆，犯後態度甚卑劣，另參酌涂男犯罪所得甚鉅，且耗費諸多人力、物力，及危害保險制度正常運作，涂男所涉及2罪建請均各判處1年10個月徒刑。（編輯：黃世雅）1140703