不畏關稅匯率雙重利空 群光6月營收創今年次高

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）面對關稅與匯率雙重利空夾擊，全球電腦鍵盤龍頭群光今天公布6月營收新台幣83.46億元，比去年同期微減0.18%，較5月逆勢增加2.7%，創今年單月營收次高，僅次於3月的84.73億元。

群光第2季營收244.93億元，年減0.72%，季增5.2%。累計上半年營收477.75億元，小幅年增0.54%。整體營運表現穩健。

群光今天表示，受美國關稅政策影響，多數客戶呈現謹慎保守態度，影響整體拉貨動能，尤其5月開始新台幣急升，直接壓抑營收成長。所幸群光在鍵盤與電源產品衝刺下，第2季營收仍季增5%。

展望後市，群光表示，對等關稅寬限期將在7月9號結束，新關稅措施尚無法得知，第3季仍具不確定性，群光將按照既定規劃，擴張泰國2廠產能，尤其是筆電相機模組與筆電鍵盤，以逐步滿足客戶分散產能的需求。

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雖然今年下半年能見度不高，但群光認為，微軟Windows 10作業系統即將終止支援，而新的Windows 11系統對於硬體需求較高，有助推動筆電換機需求，帶動群光的LED筆電背光鍵盤、筆電相機模組，及筆電電源出貨。

另外，群光大瓦特數電競筆電電源也持續受惠於輝達（NVIDIA）RTX50系列GPU，推升產品單價及營收。（編輯：楊蘭軒）1140703