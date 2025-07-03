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米凱利藝術節高市國壓軸 芬蘭神父帶國旗聆聽

2025/7/3 12:15
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（中央社台北3日電）高雄市國樂團應芬蘭米凱利藝術節之邀，2日晚間舉行壓軸音樂會，曲目編排乾淨漂亮，或柔媚或激昂自帶特色。現場還有芬蘭神父帶國旗聆聽，直言彷彿重回美麗寶島。

根據高市國的新聞資料，2日音樂會在米凱利馬爾蒂塔爾維拉音樂廳舉行，由郭哲誠擔任指揮，一開場奏演作曲家曾翊玹「時光下的福爾摩沙」，質樸動人；經典名曲盧亮輝「西子灣之戀」高胡協奏曲由樂團首席彭苙榳擔任獨奏，二胡獨奏片段深情揪心，掌聲久久不息。

任重「對雪」琵琶協奏曲由彈撥組聲部長趙怡然擔綱獨奏，音符扎實，現場觀眾陶醉不已。下半場選演洪千惠「思慕微微戀府城」，散文般的音樂意境溫柔療癒；隨即曲風一轉，由吹管組聲部長孫沛元與郭進財等挑梁演出的「哈旗鼓」雙嗩吶協奏曲氛圍歡快，演奏技巧讓觀眾大開眼界。

音樂會最後以王乙聿「賽德克的回聲」漂亮收尾，整場選曲從當代到傳統，從客家到原住民，台灣特色鮮明，樂曲也讓團員有更多發揮空間；最後安可曲還來上一段芬蘭民謠，全場跟著擊掌打拍，無論台上台下都度過了一個難忘的台灣之夜。

米凱利Festival X Mikkeli藝術節創辦人兼節慶總監拉薩寧（Teemu Laasanen）表示，之前看過演出影像，但現場演出效果之好，「遠超過我的想像。」拉薩寧表示，芬蘭觀眾有起立鼓掌的文化，但一場演出裡數度起立鼓掌他還是第1次看到，「謝謝高市國，讓芬蘭與台灣因為音樂而有了溝通與連結。」

除此之外，音樂會現場還來了許多有台灣美好經驗的樂迷，其中揮舞中華民國國旗的芬蘭神父何侑霓（Jouni Heiskanen）帶著妻子來聽，數度在座位上落淚，「國旗是我從台灣帶回來的，我在屏東跟高雄住了15年，協助台灣教會的戒毒中心工作，才回到芬蘭家鄉，我很想念台灣，這場音樂會讓我想念起台灣的風跟山。」

也有曾到高雄鳳山做交換學生的17歲年輕學子來聆聽，「我在高雄鳳山住了1個月，這場音樂會讓我想起在台灣的美好記憶，還有台灣超好吃的小吃跟美食，我打算繼續好好學華語。」

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高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌表示，高雄市國樂團千里迢迢來到北歐完成4場演出，每場都有觀眾起立鼓掌肯定，「台上團員都能從台下樂迷眼神中感受到他們的欣賞之情，這份榮耀與感動，對高市國來說非常重要。」

朱宏昌表示，高市國已是一個成立近40年的職業樂團，持續傳統與創新，「出國演出是重要也是必要的一步。」朱宏昌特別感謝文化部、中油、聯邦銀行與隆興鋼鐵贊助，讓樂團得以前行，未來也會繼續將台灣的音樂傳播到世界各角落。（編輯：龍柏安）1140703

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