高雄春天藝術節再推巨作 歌劇「弄臣」售票開紅盤

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄春天藝術節今年推出歌劇名作「弄臣」，20、22日登上衛武營歌劇院，票房已近9成。製作團隊高雄愛樂今天舉辦演前記者會，執行長朱宏昌說，全台只有高雄一年能欣賞到2齣歌劇。

朱宏昌說，高雄春天藝術節從10年前開始推出自製歌劇，一路走來相當不容易，但從每年的票房也可以知道這樣的投資絕對是值得的。目前威爾第歌劇「弄臣」票房已有8至9成，邀請民眾進到劇院體驗。

高雄市文化局副局長簡美玲致詞時說，歌劇是高成本、高人力投入的表演藝術，感謝所有演出及工作人員辛苦密集彩排，也代表市府感謝此次主要贊助「台積電文教基金會」讓節目呈現能更臻完美。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，過去台積電在新竹廠區辦藝術季，很開心第一次跟高雄展開合作的是歌劇，「弄臣」也正好是他進入歌劇領域的前幾部之一，期盼透過藝企合作的模式，為大高雄地區提供最優質的藝文饗宴。

高雄愛樂說明，「弄臣」以濃烈的戲劇性和動人的音樂著稱，幾乎所有觀賞過這齣歌劇的觀眾都會對劇中名曲旋律印象深刻，代表性的詠嘆調包括公爵的「善變的女人」（La donna è mobile），以輕快而諷刺的旋律反映其花心本性；吉爾達演唱的「可愛的名字」（Caro nome），充滿了她對愛情的純真與憧憬。

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此外，還有四重唱「愛神的美麗女兒」（Bella figlia dell'amore），巧妙地將多層次的情感糅合在一起，成為歌劇史上廣為流傳的經典選段。

主辦單位邀請義大利導演詹尼．桑圖奇（Gianni Santucci）擔綱，2名男主角分別是飾演公爵的愛爾蘭男高音蓋瑞．戴維斯林（Garrie Davislim）、飾演弄臣的墨西哥男中音阿弗雷多．達薩（Alfredo Daza）；女主角則是台灣女高音賴珏妤，飾演弄臣女兒吉爾達（Gilda），此劇角色眾多，有多名國內知名聲樂家共同演出，包括羅俊穎、翁若珮、鄭海芸、趙方豪、陳集安、張殷齊、王郁馨及微行星聲樂藝術工房多名歌者；並由吳曜宇領軍高雄市交響樂團演出。（編輯：李錫璋）1140612