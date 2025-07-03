健康食品可宣稱功效新增 膝關節保健入列

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）選購健康食品應認明「小綠人」標章，才能合法宣稱保健功效。食藥署今天公告新增「膝關節保健」項目，即日起，業者按規定完成人體食用試驗研究核准通過，才可宣稱有助舒緩不適。

市面上營養補給產品琳瑯滿目，衛生福利部食品藥物管理署目前開放健康食品功效宣稱，包含：骨質保健、調節血脂、胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、輔助調節血鐵、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質等。

因應需求，食藥署今天公告訂定「健康食品管理法所稱保健功效之項目」及「健康食品之膝關節保健功效評估方法」，讓原本保健功效由13項新增至14項。

食藥署食品組組長劉芳銘接受媒體電訪說明，最新「膝關節保健」項目是由國內學術單位提出，表示想要新增該項保健功效，食藥署於是進一步與專家及骨科、復健等醫學會討論評估，最終決定新增這一項保健功效可以申請健康食品。

即日起，如果有業者想要宣稱「膝關節保健」功效，必須配合食藥署公告的評估方法，進行人體食用研究。劉芳銘表示，考慮多數有需求民眾以長者為主，所以受試者規定40歲至80歲為主，且須排除排除孕婦、曾有膝關節創傷或手術病史者、嚴重心臟血管疾病者，並服用至少12週，再來看看前後的功效比對。

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食藥署提醒，依「健康食品管理法」第6條規定，一般食品不得標示或廣告為健康食品；另食品標示或廣告也不得有健康食品保健功效。如有違反，可依同法第21條，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

食藥署強調，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，亦無治療疾病的作用，若身體有任何不良狀況仍應循正常醫療管道診治，切勿自行食用誇大功效或宣稱療效的產品，以免花錢又傷身。（編輯：李亨山）1140703