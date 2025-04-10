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食藥署修「保骨」健康食品評估 刪動物實驗

2025/4/10 15:03
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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）食藥署今天公告修正「健康食品之骨質保健功效評估方法」，除考量動物保護及福祉，刪除動物實驗，並修訂人體試驗條件，提高統計可信度和安全。現已5項健康食品刪動物實驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天公告修正「健康食品之骨質保健功效評估方法」，修正重點包括：一、刪除動物實驗；二、修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目；三、修訂數據統計分析方法與結果判定之規範及保健功效敘述。

食藥署食品組組長劉芳銘接受媒體電訪說明，考量動物福祉，排除動物實驗是國際趨勢，這次公告修正刪除動物實驗，也配合調整人體實驗相關條件，例如人數從15人調整成30人，讓人體實驗的數據更科學化、更符合統計方式。

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劉芳銘表示，目前有13項公告的健康食品保健功效，其中5項已刪除動物實驗，另外4項為抗疲勞、輔助調節血壓、牙齒保健、輔助調節血鐵，剩餘項目已做整體盤點，評估是否適合以人體實驗取代動物實驗，包括安全性、效能等，都會邀集專家學者持續討論，並逐一公告修正。

現行食藥署開放13項健康食品功效宣稱，包含骨質保健、調節血脂、調整胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、輔助調節血鐵、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質等。（編輯：吳素柔）1140410

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