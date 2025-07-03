豬仔疾病、育成率不佳 雲林肉豬平均交易價逾106元

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣肉品市場昨天平均價格每公斤106.4元，肉品市場總經理黃加安表示，年初豬仔因疾病問題導致育成率不佳，目前肉豬短缺，預估要到中秋節後價格才可望回穩。

陳姓婦人告訴中央社記者，平常到肉攤買豬肉，同樣的部位和數量，以前大概新台幣300多元，上週購買時已經要500元，「再漲下去就要買雞肉了！」廖姓肉攤說，近日豬肉價格上漲，最受消費者喜愛的三層肉不敢漲價，維持每台斤180元，盼凍漲提高買氣。

丁姓承銷商說，雲林肉品市場交易價從上週起站上百元大關，以往都會購入180至200頭毛豬，現在價格波動，每天減少購買20多頭，控制成本。

林姓豬農指出，今年初豬仔因下痢、藍耳病導致育成率低，以一頭10公斤的豬仔育成到120公斤需4個月，而最近正好是年初那一批豬仔養成，所以市場上肉豬短缺，價格一直漲「30年都不曾看過此景」。

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雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，以往端午節過後，肉豬價格會回跌，直到中元節前才有一波漲幅，但今年反常，端午節後價格短暫回跌，均價從96元開始往上攀升，到上週開始突破百元，昨天均價106.4元。且往年平均重量約123公斤，現在僅剩114公斤左右，從價格和重量突顯出育成率、換肉率不佳等問題。

黃加安評估，中元節豬肉需求增加，可能毛豬交易價會持續維持，預估中秋節過後價格才有可能回穩。（編輯：黃世雅）1140703