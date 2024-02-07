哈瑪斯提出135天3階段停火計畫 盼結束戰爭

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（中央社杜哈7日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）提出停火計畫，將使加薩恢復平靜4個半月，從而結束戰爭，藉此回應卡達和埃及調解人上週提出一項得到美國和以色列支持的提議。

根據路透社看到的文件草案，哈瑪斯提出的停火協議分3階段，每個階段持續45天。

依據停火計畫，哈瑪斯將釋放剩下的人質，交換以色列釋放的巴勒斯坦囚犯。加薩（Gaza）將開始重建工作，以色列軍隊將完全撤出，並交換死者遺體。

以色列未立刻公開回應哈瑪斯版協議。而以色列曾說，在消滅哈瑪斯前不會從加薩撤軍。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會見卡達和埃及領導人後，已連夜抵達以色列。這是以哈戰爭迄今為止最嚴肅的外交行動，旨在達成長期休戰。

根據哈瑪斯的提案，所有以色列女人質、19歲以下的男人質、年長者和病人都將在第1階段的45天內獲釋，以換取以色列監獄釋放巴勒斯坦婦女和兒童。以色列也將從民眾居住區撤軍。

開始執行第2階段前，雙方必須先完成「間接談判，商定結束雙邊軍事行動和全面恢復平靜所需條件」。

在第2階段，哈瑪斯會釋放其他男人質，以色列部隊將撤到加薩走廊全境邊界以外。到了第3階段會交換死者遺體。停火也會使流入加薩給平民的糧食和其他援助增加。

第3階段結束時，哈瑪斯希望雙方就會結束戰爭達成協議。

去年10月7日，武裝分子從哈瑪斯治下的加薩走廊對以色列南部發動攻擊，殺害了1200人，並擄走253名人質。

隨後以色列軍方開始對加薩發動攻勢，加薩衛生部稱已確認至少2萬7585名巴勒斯坦人死於以軍行動，而且恐怕還有數以千計的人被埋在瓦礫堆中。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130207