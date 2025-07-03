半線盃與卦山盃吸96隊參賽 邀民眾到彰化看棒球

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）為推廣棒球運動，彰縣府舉辦半線盃社區少年棒球錦標賽及卦山盃全國少棒青少棒錦標賽，頂新和德文教基金會也捐50萬協助舉辦賽事，2大賽事96隊、136場比賽，邀全國民眾來彰化看棒球。

彰化縣政府今天在彰化縣警察局中庭舉辦「2025年第三屆半線盃社區少年棒球錦標賽」與「2025年第十七屆卦山盃全國少棒、青少棒錦標賽」記者會，與會的有縣長王惠美、頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩等人。

王惠美致詞時說，棒球是台灣國球，2大賽事有全國96支隊伍參與，半線盃將舉行40場賽事，卦山盃則安排96場，共計136場精彩賽事，邀請全國民眾來彰化看棒球、為選手加油，同時遊覽熱門景點、品嚐在地美食，深入體驗彰化豐富人文魅力。

陳慶浩指出，基金會投入棒球運動推廣固本計劃，培養更多基層棒球選手及更多愛好棒球的社區業餘愛好者，讓大家一起打棒球，讓基層棒球蓬勃發展，找回兒時家家戶戶都在玩棒球的熱情。

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縣府表示，南彰的半線盃社區少年棒球錦標賽先登場，7月18日至7月22日一連5天在永靖簡易棒球場、員林壘球場、溪州壘球場等場地比賽，今年有24隊參賽，7月19日開幕當天在永靖簡易棒球場有美食嘉年華活動及味全龍球星棒球小教室，讓孩子從遊戲中體驗棒球樂趣。

北彰化的卦山盃全國少棒青少棒錦標賽將從9月6日至9月14日在八卦山棒球場、永靖簡易棒球場等地舉行，有72支球隊報名參賽，已是全國大型棒球賽事。（編輯：陳仁華）1140703