鄭文婷批蹭亡者熱度 林沛祥：盼給予家屬關懷

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）前北市副市長彭振聲妻子墜樓身亡，國民黨立委林沛祥在臉書發文，遭基隆市議員鄭文婷批評蹭往生者熱度。林沛祥今天說，發文只是希望能給予死者家屬關懷，對利用司法制度迫害，他不會沉默以對。

林沛祥昨天在臉書（Facebook）發文，彭振聲的妻子沒能撐過這場漫長的司法壓力，在無助與痛苦中離開了人世。「我不禁擔心，下一個撐不住的會是誰」。文末並呼籲7月26日，請投下不同意罷免。

民進黨立委林楚茵、民進黨基隆市議員陳宜、鄭文婷，上午與罷團「基隆絕沛」志工前往信義市場掃街，沿路發送扇子宣傳罷免林沛祥。

鄭文婷受訪說，「藍白立委現在他們急了，所以都忙著在蹭往生者的熱度，這是非常不人道的行為」。林沛祥過去未曾對京華城案有任何表示，突然在臉書寫下對此案的「想像」，就是林沛祥急了。

林楚茵受訪說，國民黨執政的縣市首長已「把手伸進來」，罷團面臨難以租借掛看板或集會場地，所以民進黨要站在第一線協助罷團，因為這完全就是小蝦米對抗大鯨魚。

林楚茵說，林沛祥居然指罷團是社會邊緣人，還比喻（像是）路邊看到狗「吃壞肚子所出來的東西」完全就是不屑的態度，最近還說「不是大聲就會贏」，她今天要成為罷團的力量，避免罷團被不正的勢力干擾或欺負。

林沛祥表示，只要是人都有惻隱之心，臉書發文只是希望能給予死者家屬關懷，其次，他尊重司法，但對利用司法制度迫害，甚至殺人，他不會沉默以對。

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此外，林沛祥指出，民進黨如果真的相信台灣民主，就應該尊重地方政府依法行政，而不是一邊發動政治罷免，一邊再用「被打壓」的悲情劇本，掩飾用罷免清算異己的真正動機。

林沛祥說，如果民進黨真的覺得行政不中立，那麼是不是也應該自我檢討，是否過度動用政黨資源介入這次的大罷免行動，呼籲民進黨不要誤導善良的基隆人，把一場來自黨意的報復，包裝成人民的意志。（編輯：林恕暉）1140703

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