紀念抗戰 中共9月3日舉辦文藝晚會

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（中央社記者謝怡璇北京3日電）中國官方今天宣布，為紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，將在9月3日晚間在人民大會堂舉行文藝晚會，將匯集藝術家、年輕一代的文藝工作者展開創作。另將在8月至10月，組織20多齣劇目在北京各大劇場，進行約40場演出。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天上午10時舉行新聞發佈會，介紹「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」主題展覽等有關情況。

文化和旅遊部副部長盧映川先表示，有關部門組織舉辦文藝晚會，將圍繞「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」主題，遴選一批優秀的主題文藝作品進行集中展演展覽。

盧映川表示，主要有3項安排，一為9月3日晚間在人民大會堂舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」文藝晚會，將匯集藝術家、年輕一代的文藝工作者展開創作；晚會將堅持隆重而簡樸、振奮且深沉的總基調，突出紀念活動主題。

第二項為中央宣傳部、文化和旅遊部將於8月至10月組織舉辦紀念週年的優秀舞台藝術作品展演，將遴選20多部劇目，在北京各大劇場進行約40場演出；三為文化和旅遊部、中國文聯將於8月至9月在中國美術館舉辦美術作品展，將遴選中國畫、油畫等300多件美術作品展覽。

廣電總局副局長劉建國表示，前幾年已開始規劃創作有關電視劇及抗戰主題紀錄片，包括「我們的河山」、「勝利1945」、「盧溝橋：我們的紀念」等，將陸續完成播出，另也有微短劇作品正在創作中。

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中國人民抗日戰爭紀念館館長羅存康表示，中國人民抗日戰爭紀念館7日開始舉辦主題展覽，展覽7月7日開幕，7月8日起面向社會公眾開放，分為8個部分，展出1525張照片，3237件文物，主題展覽將作為基本陳列長期展出。

羅存康稱，將展出「中華蘇維埃共和國」臨時中央政府最早發布的「對日戰爭宣言」、洛川會議的會議記錄等重要文獻。（編輯：陳鎧妤）1140703