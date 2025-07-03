搶修管線漏水 台中部分停水28小時影響近30萬戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中3日電）台水公司今天表示，因第四區處緊急搶修鯉魚潭給水廠原水站管線漏水，台中市部分區域預計今天下午2時起、停水及減壓供水28小時，合計影響戶數近30萬戶。

台灣自來水公司今天發布新聞稿表示，第四區管理處因應緊急搶修，位於苗栗縣三義鄉鯉魚潭給水廠原水站口徑2600mm原水管線漏水，因現場地勢陡峭施工困難，預計於3日下午2時起至4日晚間6時止停水。

水公司說明，影響供水時間共計28小時，停水戶數約28萬1882戶，水壓降低戶數約1萬8022戶，合計影響戶數29萬9904戶。

透過 Google News 追蹤中央社

水公司表示，本次除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響，正常供水；但停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高地區，供水將會延後數小時。

針對停水範圍，水公司表示，包括烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區及太平區；另為維護民眾用水權益，水公司將陸續擺設臨時取水站116處，以及調派水車巡迴補水，詳情可上自來水公司網站查詢。（編輯：陳仁華）1140703