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希臘克里特島野火延燒 當局緊急撤離數千人

2025/7/3 14:19（7/3 14:23 更新）
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希臘熱門度假勝地克里特島（Crete）2日發生野火，火勢波及森林一帶，甚至威脅民宅。（路透社）
希臘熱門度假勝地克里特島（Crete）2日發生野火，火勢波及森林一帶，甚至威脅民宅。（路透社）
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（中央社雅典2日綜合外電報導）希臘熱門度假勝地克里特島（Crete）今天發生野火，火勢波及森林一帶，甚至威脅民宅。消防人員奮力與大火搏鬥，並緊急疏散島上至少4個聚落的居民與觀光客。

路透社報導，希臘消防當局表示，至少有155名消防員、38輛消防車及灑水車在希臘最大島的東南沿岸城鎮耶拉派特拉（Ierapetra）參與滅火行動。

在強風助長下，今天下午爆發的火勢迅速延燒，不僅阻礙救火行動，多處火勢更是死灰復燃。當局指出，增援人員正緊急從雅典搭乘船隻與飛機趕赴現場。

一名消防官員匿名表示：「這場火災非常棘手，目前仍在延燒。」他說，火勢難以撲滅的原因在於強風和地形帶來的挑戰。

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據當地電視台報導，有些民宅已遭大火損毀，所幸目前未傳出有人員傷亡。當局稍早下令撤離阿克利亞（Achlia）及鄰近3個聚落。地方官員指出，已將大約3000人安置到臨時避難所。

此外，希臘消防員今晚也在基西拉島（Kythera）和北部的哈奇帝奇（Chalkidiki）地區試圖撲滅野火。（實習編譯：李香霆/核稿：劉文瑜）1140703

#希臘
#雅典
#克里特島
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