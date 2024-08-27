希臘野火燒不停 比2023年激增50%

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（中央社雅典26日綜合外電報導）希臘政府發言人今天表示，希臘今年夏季的野火數量比2023年增加了50%。

法新社報導，希臘在經歷有史以來最早的熱浪與最溫暖的冬季之後，今年夏季發生一連串野火，重創首都雅典（Athens）東北部區域。

希臘政府發言人馬林納吉斯（Vangelis Marinakis）告訴記者：「自5月1日以來，消防隊員已處理了大約4000起火災，比去年增加了50%。」

截至目前，今年最嚴重的火災自8月11日起開始延燒，地點在雅典東北方40公里處的歷史小鎮馬拉松（Marathon）附近。

在強風助長下，大火燒毀了約1萬公頃土地，奪走一名60多歲婦女的性命，並迫使數以千計民眾撤離家園。

這場大規模災難爆發2週後，反對派批評政府救災不力。科學家表示，氣候變遷使這些災難變得更加嚴重。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）20日訪問災區提供援助時，不得不面對憤怒民眾的抗議。

馬林納吉斯為政府災難應變速度辯護，他告訴記者，拜無人偵察機之賜，僅用了5分鐘就讓飛機緊急升空，調動地面資源也僅用了2分鐘。

馬林納吉斯說：「我們有了更多消防員，今年有超過1萬7200名，也有更多飛機，5年內從61架增加到90架…我們還有45架無人機。」

這名發言人補充說，其中28架無人機在雅典周邊的阿提卡（Attica）地區執行任務。

馬林納吉斯表示，希臘政府3月訂購7架新的Canadair消防飛機，第一架「應在2027年底前交機」。

總成本預計高達4億歐元，部分金額將由歐盟資金承擔。

科學家說，化石燃料排放讓全球熱浪的持續時間、頻率與強度更形惡化。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）表示，氣溫上升導致野火季節延長，火災面積也隨之增加。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130827