雅典郊區野火傳傷亡 希臘媒體砲轟政府應變失靈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅典13日綜合外電報導）雅典東北郊11日爆發野火，造成大規模毀損、上千人被迫撤離，此景前所未見。希臘保守派政府今天成為箭靶，媒體批評大火「失控」，成為一場「惡夢」。

法新社報導，希臘最暢銷的中間派日報「新聞報」（Ta Nea）頭版怒吼寫著「受夠了」。自由派「日報」（Kathimerini）寫著「失控」大火「留下巨大破壞（和）未決問題」。

左翼日報Efsyn則寫，「清空馬克西姆（Maximou）」。馬克西姆指的是總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）辦公室所在建物。

其他諸多日報也以「惡夢」作為頭條新聞標題，包括親政府的「自由報」（Eleftheros Typos）。

本身也受野火威脅的希臘國家氣象局（National Observatory）昨天表示，至少1萬公頃的土地遭到火舌吞噬。這場野火11日從位於雅典東北35公里處的伐那法斯村（Varnavas）爆發。

儘管出動數百名消防員、數十輛消防車和數十架滅火飛機救火，昨天烈火仍攀上俯瞰首都的潘特里柯山（Mount Pentelikon），朝數萬居民生活的郊區逼近。

野火侵襲納亞潘特利（Nea Penteli）、帕萊亞潘特利（Palaia Penteli）、帕蒂瑪．哈蘭德里奧（Patima Halandriou）及維利西亞（Vrilissia）等郊區，民宅、店鋪和車輛盡毀。當局發布數十道疏散命令，上千人逃離。

今天稍早，帕蒂瑪．哈蘭德里奧一座焚毀廠房裡尋獲一具據信為60多歲的女性遺骸。

消防隊發言人瓦特拉柯建尼斯（Vassilis Vathrakogiannis）說，昨天一名消防員遭嚴重灼傷，另一名因呼吸困難入院。

衛生部表示，自11日起有66人因火災相關傷害接受治療。

原在家鄉哈尼亞（Hania）度假的米佐塔基斯在11日返回首都。昨天他拜訪公共秩序與公民保護部，但目前尚未對這起災難置評。

這場毀滅性火災勾起2018年7月馬蒂（Mati）大火的回憶；馬蒂位處鄰近馬拉松（Marathon）的海岸地區，當時共有104人死於這場慘劇，事後檢討認定是疏散延誤與疏失肇禍。（實習編譯：楊智恩/核稿：嚴思祺）1130813