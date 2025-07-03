LLB亞太區次青少棒賽 台中中山奪冠出征世界賽

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）台中中山國中棒球隊代表台灣參加LLB世界少棒聯盟亞太區資格賽，今天在次青少棒賽中以7比0完封菲律賓奪冠，將出征世界賽。

LLB世界少棒聯盟亞太區資格賽在韓國舉行，台中中山國中在上午的次青少棒冠軍賽中率先以7比0擊敗菲律賓代表隊，順利取得亞太暨中東區資格。

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今天的冠軍賽首先由葉壘主投6局，僅被敲出兩支安打，沒有失分，與接手的廖承恩聯手7:0完封菲律賓隊。中山國中學務主任陳獻文對中央社表示，攻擊部分，全隊都有穩定的發揮，配合教練團靈活的戰術運用，最終贏得比賽。

他也感謝台中市教育局、駐韓代表處、各界善心人士及家長的支持與關心，讓選手無後顧之憂，並表示球隊接連獲得美國小馬聯盟（PONY）及LLB兩個國際賽事世界盃的門票，可說前所未有，期盼各界持續支持學校代表國家、台中市於世界舞臺再創榮光。（編輯：韋樞）1140703