假期效應消散 中國6月財新服務業PMI放緩

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（中央社記者李雅雯上海3日電）中國6月財新通用服務業經營活動指數（服務業PMI）今天發布，測得50.6，較5月下滑0.5個百分點，擴張速度放緩，主要受到端午節等假期效應消散影響。

財新網今天發布中國6月財新服務業PMI。6月測得50.6，較5月下滑0.5個百分點，創下去年10月以來最低測得數據，6月表現主要受到勞動節連假、端午節連假等假期效應消散影響，擴張速度放緩。

從分項數據資料觀察，6月服務業需求放緩，新訂單指數在擴張區間下滑，主要與勞動節連假、端午假連假等假期效應消散有關。海外市場惡化、旅遊活動減少，6月新出口訂單指數在收縮區間下降，創2023年以來新低。

經過5月短暫擴張後，6月服務業就業再呈萎縮態勢，就業指數下滑到略低於50榮枯線位置，數據反映出企業用工趨於謹慎。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業生產擴張幅度大於服務業，就業指數下降，企業平均成本基本穩定；不過銷售價格指數降達2年多來新低，顯示企業盈利壓力較大。

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王喆認為，先前政策組合發揮效果，穩經濟成效有所顯現，國民經濟整體運作平穩，市場景氣度逐步恢復。目前外部環境依然嚴峻複雜，不確定因素增多，內部有效需求不足的問題尚未得到根本性扭轉。

王喆提到，近期宏觀經濟指標出現分歧，部分門類消費超預期成長，工業生產和投資成長動能則轉弱，市場主體樂觀預期不足，長期消費能量的培育重點仍在保就業、穩預期、增收入方面。（編輯：周慧盈）1140703