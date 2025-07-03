漫漫暑假 騰訊網易公布未成年人只能玩遊戲27小時

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（中央社台北3日電）中國兩大遊戲巨頭騰訊、網易近日公布針對未成年人的暑期「限打機令」，7月1日至8月31日，未成年玩家只能在每週五至週日及法定假期的晚間8至9時玩遊戲，其餘時間禁玩，整個假期遊戲時長不超過27小時。

綜合證券時報網等陸媒今天報導，這項措施實際是依據中國國家新聞出版署的規定所實施。長假期間，對於18歲以下的未成年人，中國網路遊戲企業僅可於週五、週六、週日及法定假期的晚間8至9時提供1小時的服務。

該禁令適用於包括手機、平板和電腦在內的所有設備。

中國絕大多數網路遊戲目前都要求玩家透過身分證進行實名註冊和登錄。近年來官方進一步加強監管，打擊電商平台上的出租帳號服務並升級人臉辨識技術，以防止未成年玩家使用他人帳號「偷玩」，2024年成功阻止非法登入800萬次。

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報導說，未成年人沉迷網路遊戲問題近年受到中國社會廣泛關注。中國國家新聞出版署等相關部門持續加強監管網路遊戲行業，提出一系列政策措施，「旨在保護未成年人身心健康，引導其合理使用網絡」。

從收效來看，以往寒暑假期間的限玩舉措已取得一定成果。在嚴格限制遊戲時長後，部分未成年人用於戶外活動、閱讀學習等的時間明顯增加，家長對孩子遊戲行為的擔憂程度有所緩解。（編輯：周慧盈/邱國強）1140703