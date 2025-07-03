台股漲135.23點
2025/7/3 13:45
（中央社台北3日電）台北股市今天收盤漲135.23點，為22712.97點，漲幅0.60%，成交金額新台幣3743.61億元。
加權指數開盤為22707.41點，盤中最高22816.20點，最低22700.86點；不含金融股指數19775.12點，漲122.13點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.01%、食品股跌0.53%、塑化股漲0.48%、紡織股漲1.36%、機電股漲0.60%、造紙股漲1.66%、營建股跌0.05%、金融股漲0.41%。
委買張數2059萬2672張，委賣張數982萬5385張，成交張數597萬6774張。
收盤時上漲757家，下跌222家，持平85家。
成交量前5名個股為神達、新光金、南亞科、力積電、欣興。
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漲幅前5名個股為勝德、瑞利、力積電、東台、東哥遊艇。
跌幅前5名個股為寶成、天瀚、嘉聯益、隆銘綠能、意騰-KY。1140703
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