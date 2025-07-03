世界自由潛水泳池錦標賽 台灣獲3金1銀3銅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北3日電）2025年AIDA世界自由潛水泳池錦標賽在日本和歌山落幕，台灣代表隊派出20名選手參賽，在4大泳池項目中狂掃3金1銀3銅、共計7面獎牌，並累計刷新3次亞洲紀錄、10次台灣全國紀錄。

AIDA世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA Pool World Championship），於6月28日至7月2日登場。

其中選手詹凱翔在動態有蹼平潛（DYN）、動態無蹼平潛（DNF）2項目斬獲金牌，並於動態雙蹼平潛（DYNB）獲得銀牌，最終以509.2分的總積分榮登男子組總冠軍寶座，展現壓倒性實力。

他同時刷新DYNB與DNF這2項的亞洲紀錄，另將靜態閉氣（STA）的全國紀錄推進至8分41秒、DYN國家紀錄推進至300公尺，成為台灣自由潛水史上最具代表性的泳池選手之一。

詹凱翔如此出色的表現，也獲頒號稱自由潛水界最具榮譽象徵的「納塔利婭．莫爾查諾娃紀念獎」（Natalia Molchanova Memorial Award）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於另名男子選手李柏彥，則在DYNB與DNF項目分別游出264公尺與202公尺，雙雙創下個人最佳，並最終以450.6分的總積分拿下公開男子組第3名。

李柏彥透過新聞稿表示，「能夠代表台灣參加這場世界級的比賽，是無比榮耀也極具挑戰的經驗，這段旅程不僅讓我再次突破自我，也深刻感受到來自世界各地選手的強大與熱情」。（編輯：黃世雅）1140703