亞洲潛水展新加坡登場 觀光署推台灣環海魅力吸客

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（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）亞洲最大潛水展今天在新加坡登場，觀光署設展主打「潛水旅遊」，結合台灣四面環海、交通便利、語言友善等優勢，希望吸引新加坡及馬來西亞等國家的旅客，深入探索台灣水下世界。

亞洲最大潛水展ADEX OCEAN FESTIVAL SINGAPORE 2025今天在新加坡登場，交通部觀光署發布新聞稿表示，睽違3年再度參加向國際潛水愛好者展現台灣獨特的海洋魅力。

觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠告訴中央社，這次設展主打「潛水旅遊」結合台灣四面環海、交通便利、語言友善等優勢，吸引新加坡及馬來西亞等國家的旅客、深入探索台灣水下世界。

來自台灣的喜韻舞蹈也在展場期間帶來演出，吸引民眾佇足欣賞。觀光署指出，隨著疫情過後運動觀光復甦，全球潛水市場蓬勃發展，台灣也積極搶攻潛水經濟。台灣地處熱帶與亞熱帶交界，擁有豐富的地貌與海洋生態。此次觀光署攜手4大國家風景區，介紹台灣潛水勝地，分別為東北角及宜蘭海岸、大鵬灣及小琉球、東部海岸（綠島）以及澎湖。

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觀光署表示，為提升台灣潛水服務能見度規劃「台灣MIT連線」，精選全台11家合法潛水業者參展，介紹在地優質潛水行程與裝備。現場舉辦集點闖關活動，完成指定任務即獲限量台灣潛水紀念品，並參與MIT潛水精品抽獎。

此外，展會期間，觀光署舉辦多場潛水講座，邀請國際知名台灣水下攝影師Yorko Summer與京太郎，透過影像分享他們在台灣的潛水經歷。講座主題涵蓋龜山島海底火山、東北角微距生態、技術潛水探險、澎湖與墾丁的珊瑚多樣性等，展現台灣作為潛水勝地的多元魅力。（編輯：田瑞華）1140404

亞洲最大潛水展4日新加坡登場，觀光署設展主打「潛水旅遊」，吸引國際遊客詢問。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月4日