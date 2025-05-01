全大運首次游50蝶就破全國 王冠閎有嚇到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台南1日電）「台灣蝶王」王冠閎首度參加全大運男子50公尺蝶式，今天決賽以24秒21摘金，而他在稍早預賽更游出破全國紀錄24秒16成績，他表示，上午起床後狀態沒有很好，真的有嚇到。

114年全國大專校院運動會在高雄市立國際游泳池舉行，王冠閎儘管在2月中扭傷腳踝，在腳傷未癒情況下，上午50公尺蝶式預賽，直接以24秒16成績，將原本所保有24秒21全國紀錄送入歷史。

王冠閎接受媒體聯訪時表示，賽前並未預設成績，只希望按部就班完成，且最後一天賽程有點疲勞，他坦言，上午起床後狀態沒有很好，能破全國紀錄真的有嚇到。

可惜的是，王冠閎在50公尺蝶式決賽游出24秒21，未能推進紀錄，但仍收下繼100公尺蝶式、200公尺蝶式後，個人單屆第3金。

值得一提的是，王冠閎以往全國運動會曾參加50蝶，但在全大運卻是第一次。

教練黃智勇接受中央社記者訪問時表示，由於200公尺自由式和200公尺蝶式訓練內容相近，因此以往全大運都會報名200公尺自由式，這次全大運選擇以50蝶取代，除了新鮮感外，主要考量50蝶相對容易破全國。

不過，王冠閎坦言，不太習慣50蝶節奏，「好像還沒喘到就沒了，就一下子沒了。」

透過 Google News 追蹤中央社

談到王冠閎決賽未能再破紀錄，黃智勇表示，除了王冠閎在決賽多滑一次手外，出發時也沒有預賽那麼順，但他仍滿意王冠閎這次全大運整體表現，「畢竟游泳唯一破全國紀錄，就是自己的學生。」

全大運游泳賽事今天告一段落，以金牌數而言，台北市立大學莊沐倫、劉姵吟成為今年游泳項目最大贏家，各奪得8面金牌。（編輯：陳政偉）1140501