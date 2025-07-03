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共軍航艦山東艦編隊首次訪港

2025/7/3 10:23（7/3 10:36 更新）
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共軍航空母艦山東艦編隊首次訪問香港，預定停留5天，圖為山東艦3日早上進入香港水域。中央社記者張謙香港攝 114年7月3日
共軍航空母艦山東艦編隊首次訪問香港，預定停留5天，圖為山東艦3日早上進入香港水域。中央社記者張謙香港攝 114年7月3日
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（中央社記者張謙香港3日電）共軍航空母艦山東艦編隊今天首次訪問香港，預定停留5天，這是繼共軍航艦遼寧艦2017年訪港後，第2艘共軍航艦來訪。

山東艦編隊結束在西太平洋演練後來港，而編隊此時訪港，正值今年是香港慶祝主權轉移28週年，以及港區國安法實施5週年。

今早7時許，編隊軍艦陸續經港島西部的西博寮海峽進入香港，排列依次是護衛艦運城艦（舷號571）、驅逐艦湛江艦（舷號165）、山東艦（舷號17）及驅逐艦延安艦（舷號106）。

山東艦編隊訪港期間將有限度對外開放，其中山東艦、運城艦和湛江艦讓市民登船參觀，但人數有限，延安艦則不對外開放。

山東艦編隊今早進入香港水域，吸引不少港人及中國大陸民眾在港島西區觀看和拍攝；在港島沙灣，有來自廣州和上海的軍迷在場等候艦隊，他們受訪時說，山東艦和之前來港的遼寧艦，在大陸未曾對市民開放參觀，因此專程來港觀看和拍攝。

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山東艦是中國自行研製的首艘常規動力航艦，6萬噸級，戰機採用滑躍起飛，艦上主要戰機是殲15。

共軍另外兩艘航艦，一艘是購自烏克蘭的遼寧艦，另一艘是自行研製的福建艦，8萬噸級，戰機採用彈射起飛，目前仍在海試中，尚未服役。（編輯：張淑伶）1140703

共軍航空母艦山東艦編隊3日訪問香港，預定停留5天，圖為山東艦當天早上進入香港水域。中央社記者張謙香港攝 114年7月3日
共軍航空母艦山東艦編隊3日訪問香港，預定停留5天，圖為山東艦當天早上進入香港水域。中央社記者張謙香港攝 114年7月3日
共軍航空母艦山東艦編隊3日訪問香港，編隊包括1.2萬噸級的大型驅逐艦延安艦（如圖）。中央社記者張謙香港攝 114年7月3日
共軍航空母艦山東艦編隊3日訪問香港，編隊包括1.2萬噸級的大型驅逐艦延安艦（如圖）。中央社記者張謙香港攝 114年7月3日
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