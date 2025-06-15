中國央視提「3航艦時代」 港媒：福建艦服役日期將近

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中國首艘彈射型航空母艦福建艦海試逾年，官媒央視昨天以「三航母（艦）時代即將到來」為題製播節目。港媒稱，這讓外界期待中國第3艘航艦福建艦服役日期將近。

香港明報今天作上述報導。福建艦採用平直飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸；2022年6月17日下水，2024年5月1日第一次海試，目前已經海試8次。

報導並援引韓國「朝鮮日報」的消息稱，福建艦近日在黃海進行了艦載機起降演練。

報導另引述中國軍事評論員魏東旭分析，中國3航艦作戰體系的構建，體現海洋方向的防禦能力全方位的提升，會有更為廣闊的安全縱深；3艘航艦也可以輪換，「（讓）我們永遠是有後備軍」。

透過 Google News 追蹤中央社

魏東旭表示，福建艦的創新速度和成果讓外界驚訝，中國直接從滑躍航艦（遼寧艦、山東艦）到了彈射航艦，而且還是電磁彈射器，目前世界上掌握相關技術的只有美國和中國。

他指出，未來在福建艦艦載機不僅有殲15，可能還會有未來新一代的艦載機（隱形戰機殲35），構成更強的海上防禦作戰體系。（編輯：周慧盈/邱國強）1140615