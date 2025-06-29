中國首艘國產航艦山東艦 偕3艦訪港開放參觀

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（中央社台北29日電）中國國防部昨天公布，經中央軍委批准，由航空母艦山東艦，飛彈驅逐艦延安艦、湛江艦，飛彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊將於7月3日至7日訪問香港，期間會組織一系列開放參觀和文化交流活動。

據中國國防部28日公布，艦隊訪港期間會舉行一系列活動，「讓香港同胞更加直觀、深入地了解新時代國防和軍隊建設發展情況」。

據中國人民解放軍駐香港部隊微信公眾號28日公布，山東艦航艦編隊訪問香港期間將開放市民參觀，開放時間為7月5日及6日，市民可在指定區域參觀山東艦及戰鬥機、直升機等艦載武器裝備，觀看訓練展示，另外市民也可在昂船洲軍港參觀湛江艦、運城艦及艦載直升機等武器裝備，觀看訓練展示。

中國人民解放軍駐香港部隊共發放1萬張參觀門票，其中山東艦2000張，湛江艦、運城艦8000張。市民預約時需實名登記姓名、證件號碼等身分訊息，一人一票。市民登艦參觀前需接受核檢和安檢。

山東艦是中國首艘自主設計、自主建造、自主配套的常規動力航空母艦，2019年12月17日正式服役。山東艦長逾300公尺、寬75公尺，滿載排水量逾6萬噸，艦上有3600多個房間，可搭載多架殲15艦載戰機、預警直升機、反潛直升機等。

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中國首艘航艦遼寧艦曾於2017年訪港。

今年6月初，山東艦與遼寧艦首次在太平洋同時活動，引起日本警覺。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140629