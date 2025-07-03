暑期出國旺季降風險 苗醫籲預約旅遊醫學門診

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）暑期是出國旅遊旺季，衛福部苗栗醫院提醒，東南亞、中南美洲與非洲等地仍有多種傳染病風險，建議提早預約旅遊醫學門診，做好出國前的健康準備，降低罹病風險。

苗栗醫院院長徐國芳今天表示，旅遊醫學不只是施打疫苗，更包含針對不同國家、旅遊型態與個人健康狀況的整體風險管理。尤其部分疫苗須於出發至少10天前接種，才具完整保護力，建議民眾提早4至6週預約旅遊醫學門診，兒童、孕婦、銀髮族與慢性病患者更是高風險群，不容忽視。

苗栗醫院常態性開設「旅遊醫學門診」，由職業醫學科醫師兼高級健檢中心主任李政剛看診。李政剛指出，旅遊期間腹瀉、蚊蟲傳染病、高溫或高海拔造成身體不適，都是常見可預防的問題，身體萬一出現狀況，國外就醫又不如國內方便，徒增許多困擾與風險。

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李政剛說，旅遊醫學門診提供目的地疫情分析及個別醫療諮詢、疫苗注射及建議、出國留學及工作健檢、常備藥物準備與諮詢、旅遊健康護照（給旅行者隨身攜帶），以及回國民眾的疾病評估、治療及追蹤，並可與慢性病照護體系及社區預防醫學接軌，提供個人化的全人照護。

苗栗醫院提醒，無論一般短期出國旅遊觀光、商務會議，或是海外長期的留學、探親、工作、移民、替代役，以及有特殊目的出國（如朝聖、醫療、遠洋漁船）的民眾，都可提早預約旅遊醫學門診，為自身健康風險做好管理。（編輯：吳素柔）1140703