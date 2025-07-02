中選會：馬文君游顥罷免案成立 8/23投票
2025/7/2 12:30（7/2 13:31 更新）
（中央社記者高華謙台北2日電）中選會今天說，國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，罷免案定於8月23日週六上午8時至下午4時投票。
除了馬文君、游顥罷免案外，經中選會審定，共24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投開票。其中國民黨立委包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫及林德福。
至於其餘國民黨立委罷免案，包括羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，都已進入補件查對階段，仍待地方選委會查對與中選會審定。（編輯：翟思嘉）1140702
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