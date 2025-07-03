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共軍甫完成訓練 美核動力航艦喬治華盛頓號南海巡邏

2025/7/3 16:03
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（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）在中國航艦編隊赴南海訓練後不久，美國核動力航艦喬治華盛頓號航至南海海域巡邏，展現美國維護區域穩定的承諾。

菲律賓ABS-CBN新聞網今天報導，喬治華盛頓號（USS George Washington）正在「西菲律賓海」航行，昨天邀請菲律賓媒體記者登艦，觀看艦載戰機起降訓練。

「西菲律賓海」是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼。

ABS-CBN新聞網引述艦長威茲（Timothy Waits）說，美菲都認同印太地區自由開放的價值觀，美國深知印太地區的重要性，即使單從商業角度來看，海上通道的開放自由對各國也很重要。

中國央視新聞6月30日報導，中國海軍航艦遼寧號、山東號編隊才剛在黃海、東海、南海和西太平洋海域，完成遠海實戰化訓練任務。

菲媒詢問，喬治華盛頓號此次南海航行是否針對中國。威茲回應，這是美國展現維護區域穩定承諾的例行巡邏，並補充，喬治華盛頓號是美軍打擊群的一部分，因此也與其他船艦一同作業，但他未披露細節。

菲律賓星報（The Philippine Star）引述地緣政治觀察人士艾瑪杜爾（Julio Amador）分析，基於後勤、開支、外交通報等考量，喬治華盛頓號此類任務應是提前作好規劃，而非針對中國航艦的以牙還牙。

艾瑪杜爾認為，美方想要傳達的訊息是，「我們在這裡，我們與盟友站在一起，我們不會被恫嚇」。

菲律賓星報並報導，喬治華盛頓號本週將對馬尼拉進行港口訪問，這也將是它自2014年之後，首次訪問馬尼拉。

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喬治華盛頓號曾於2008至2015年間部署於日本橫須賀基地，之後返回美國進行大修，去年11月2度駐防日本，接替航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗尤為激烈。（編輯：唐佩君）1140703

喬治
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