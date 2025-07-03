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金門漁村小艇坑道啟用 SUP立槳打造特殊體驗

2025/7/3 16:04（7/3 16:16 更新）
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金門縣政府整修過去用作戰備的「漁村小艇坑道」，3日舉行啟用典禮；金門縣觀光處表示，坑道整修後，暑假將辦理坑道SUP立槳體驗活動，讓民眾能划行於昔日戰備坑道中。中央社記者吳玟嶸攝 114年7月3日
金門縣政府整修過去用作戰備的「漁村小艇坑道」，3日舉行啟用典禮；金門縣觀光處表示，坑道整修後，暑假將辦理坑道SUP立槳體驗活動，讓民眾能划行於昔日戰備坑道中。中央社記者吳玟嶸攝 114年7月3日
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（中央社記者吳玟嶸金門3日電）金門縣府整修昔日戰備用的「漁村小艇坑道」，並規劃SUP立式划槳活動，金門縣觀光處表示，坑道內光影流動、水面平靜，是兼具神秘與靜謐的特殊水上體驗。

昔日戰備坑道「漁村小艇坑道」位於金門東南海岸，金門縣府將坑道進行環境修復後，今天在新湖漁港舉辦啟用典禮。

金門副縣長李文良致詞表示，此次修復總經費新台幣5000萬元，內政部國土署補助近4000萬元，在中央與地方共同努力下終於修復完成；他也說，金門許多軍事設施褪去軍事用途後，縣府持續進行保存及活化，盼能促進地方觀光經濟。

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金門縣觀光處透過新聞稿指出，整修後的小艇坑道以「浪遊、秘境」為發展構想，盼透過完善步道動線與安全設施，讓遊客能夠親臨坑道內部，未來將串聯鄰近聚落、軍事遺產與在地景觀，打造「軍事、文化、聚落廊道」。

觀光處表示，漁村小艇坑道啟用後，也規劃SUP立式划槳，讓民眾能划行於昔日戰備坑道中，坑道內光影流動、水面平靜，是兼具神秘與靜謐的特殊水上體驗；觀光處也表示，配合啟用典禮，今年暑假將辦理坑道SUP立槳體驗活動，分別於7月19、26日辦理，採事先線上報名制，相關報名資訊可至「金門觀光逗陣行」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：黃世雅）1140703

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