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江蕙高雄巨蛋開唱倒數1週 雖著涼仍積極練唱

2025/7/3 13:51
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（中央社記者王心妤台北3日電）「二姐」江蕙將於11日在高雄巨蛋開唱，江蕙表示，即將開唱心情輕鬆愉快，並期待與歌迷見面。不過可能因為太放鬆而不小心著涼，雖然暫緩幾天排練，但在家仍繼續練唱。

江蕙11日將在高雄巨蛋開唱，之後也將在台北小巨蛋登場。江蕙今天透過主辦單位表示，這次要開唱的心情很輕鬆愉快，很期待要開唱，但或許是心情太放鬆不小心著涼，昨天跟經紀人通電話時，聲音也有點啞，因此暫緩這幾天的排練，在家繼續練唱。

為了讓江蕙能以完美狀態登台演唱會，團隊都繃緊神經，時時刻刻戴上口罩，江蕙發現舞者都戴著口罩時還覺得他們太辛苦，便請大家拿下口罩說：「我戴就好。」此次開唱不會有嘉賓，江蕙強調會調養體力，自信表示「我就是愛唱歌」請歌迷放心，期待首場演唱會與歌迷見面。（編輯：李亨山）1140703

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