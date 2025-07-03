政院提平埔原住民族群身分法 綠委盼修原住民身分法

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（中央社記者王揚宇台北3日電）西拉雅族釋憲案，憲法法庭在民國111年判決原住民身分法違憲，應於3年內修法或另立專法。民進黨山地原住民立委伍麗華今天說，原住民就是原住民，應回歸憲判意旨，有別於行政院立專法處理，她選擇修原住民身分法。

憲法法庭111年度憲判字第17號判決（西拉雅族釋憲案），要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，於今年10月27日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障。

行政院會5月15日通過「平埔原住民族群身分法」草案，送立法院審議。立法院內政委員會6月30日排審行政院及朝野立委所提平埔原住民族群身分法草案，當天僅詢答及宣讀提案條文，未進入逐條審查。

對此，伍麗華邀請學者專家在立法院召開記者會，提出說明。她表示，不管是修法或是另立專法都應該回歸憲判意旨，明確肯認「既存於台灣之所有台灣南島語系民族」同為台灣原住民族的身分，而有別於行政院的專法草案，她選擇修正「原住民身分法」回應憲法法庭判決。

伍麗華認為，憲判主文提到「本判決主文第1項所稱同屬南島語系民族之其他台灣原住民族之認定要件、所屬成員之身分要件及登記程序等事項，予以明文規範」，可見憲法判決是聚焦在確認並賦予「身分」。至於享有何權利，判決理由提到「充分考量各原住民族及其成員之歷史發展脈絡及現況，並斟酌國家資源分配，另以法律定之」。

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伍麗華指出，原住民就是原住民，應該還給平埔族人應有的原住民族身分，至於如何設計其他衍生的權利，需要細膩規劃，不應把兩者綁在一起，模糊憲法判決的焦點。

伍麗華說，根據憲判意旨及說明，指出原住民的身分認同不應該被制度以期限、地域甚至是姓名所限制，因此修正原住民身分法，也可以一併解決現有的排灣、噶瑪蘭等族人因為長輩未完成登記，喪失原住民身分的問題。（編輯：萬淑彰）1140703