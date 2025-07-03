詐欺通緝犯拒檢逃逸 新北警開11槍逮捕歸案

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）吳姓男子2日晚間駕駛轎車因轉彎未打方向燈，拒絕警方盤查並衝撞逃逸，警方對空與朝輪胎共開11槍，將他逮捕。警方清查吳男為詐欺通緝犯，詢問後，今天中午解送新北地檢署歸案。

中和警察分局副分局長江章宏今天表示，景安派出所巡邏警網於2日晚間7時30分許，在景平路239巷一帶，遇到1輛轎車轉彎未打方向燈，於是上前攔查。

他說，未料該轎車竟拒絕攔檢逃逸，途中衝撞多輛機車。員警追逐過程中，先後對空鳴槍及朝後車輪開槍制止，共開了11槍。

但犯嫌仍持續逃逸，巡邏員警立刻尾隨其後，並通報勤務指揮中心啟動快速打擊部隊機制圍捕。逃逸車輛最終在狹小巷弄會車受阻，員警成功攔截車輛，將駕駛逮捕。

執勤警員陳紹恩今天上午在偵查隊接受聯訪表示，尾隨駕駛發現，轎車在巷弄內衝撞路邊停放的車輛和行人，於是趁著轎車遭其他車輛受阻之際，對空鳴槍6槍，但駕駛仍持續逃逸，於是再向車輪胎開5槍。最後，駕駛舉起雙手，開車門自行下車受逮。

警方說，除路旁機車被撞倒，路人林姓男子（82歲），經過時被撞倒的機車碰到，傷勢輕微。林男當下直接離開現場，警方聯繫他到派出所協助製作筆錄。

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警方說，初步清查，23歲的吳姓男子並未酒駕，車內也沒有找到違禁品。但清查他是新北地檢署發布的詐欺通緝犯，今天中午解送新北地檢署歸案。

警方說，員警於追緝過程中，使用槍械時機都符合警械使用條例規定。另外，吳男違反道路交通管理處罰條例，因危險駕駛、肇事逃逸等，將舉發後裁罰。（編輯：李淑華）1140703