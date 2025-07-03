星星電力估今年售電2.2億度 2027年拚9.3億度

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（中央社記者張建中台北3日電）泓德能源旗下綠電顧問與儲能資產整合商星星電力今天宣布，啟動「Power Bank」營運模式，提供電力批發、售電、交易代操一站式解決方案。星星電力估計今年售電2.2億度，預期2027年售電達9.3億度，並於2027年在台掛牌上市。

星星電力今天舉辦未來布局分享會，董事長周仕昌說明星星電力的特色與發展。他表示，星星電力將以「Power Bank」為核心概念參與電能市場，提供客戶相應電力需求與服務，為客戶最佳化其發電、輸、配、送、用的電力價值及避免電網風險。

星星電力總經理關婷怡說，星星電力不只是發電商，還是售電商、聚合商及電力交易平台，橫跨4大角色，提供電網及參與者彈性電力服務。

關婷怡表示，星星電力自持與外部合作案場布局不斷擴增，可轉供綠電容量穩定成長，涵蓋多元太陽能與風力發電資源，預計2027年綠電合約容量將達1.5GW規模。

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關婷怡說，今年電力交易容量將約224MW，2027年將增至969MW規模；今年售電度數約2.2億度，2027年將達9.3億度。

關婷怡表示，今年5月星星電力與星佑能源整併，並展開首度公開發行計畫，預計2026年公開發行，並登錄興櫃，2027年在台灣掛牌上市。（編輯：張良知）1140703