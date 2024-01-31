停火3階段計畫可釋放多數人質 哈瑪斯研究中

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）根據知悉計畫的消息人士透露，巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」正研究一項在加薩停火的3階段計畫。這項計畫將讓大多數以色列人質獲釋，但未承諾以色列會終止與哈瑪斯的戰爭。

路透社報導，這項計畫是由美國、以色列和埃及情報首長及卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）制定，可行性取決於哈瑪斯（Hamas）是否會同意第一階段內容，當中未協議永久結束戰爭；但到目前為止，結束戰爭一直是哈瑪斯的核心訴求之一。

穆罕默德昨天說：「我們不知道哈瑪斯將有何反應，我們也無法預測。」

哈瑪斯今天透過聲明告訴路透社，這項提案涉及3個階段，包括哈瑪斯釋放人質，換取以色列釋放巴勒斯坦囚犯。這項聲明證實了兩名消息人士向路透社提供的一些架構計畫細節。

聲明說，第1階段將釋放男性、兒童、老人、傷患，這項計畫已送到加薩徵求哈瑪斯領導層的意見，「哈瑪斯領導層之後將開會討論這份文件，並對此表達最終意見」。

根據消息人士說法，婦孺和老人會在第1階段獲釋，同時會有大批糧食和藥品運到加薩。至於第1階段停火多久說法不一，兩名消息人士說會設定至少1個月；第2階段則會見到以色列女兵獲釋，同時增加對加薩援助物資及民生設施服務恢復運作；第3階段則是哈瑪斯歸還陣亡以軍遺體，換取巴勒斯坦囚犯獲釋。

哈瑪斯在去年11月休戰期間釋放了100多人，目前仍扣押超過100名以色列人質。

自去年12月底以來，有關各方一直在討論分階段停火架構方案，但以色列都不贊同，直到以色列情報機構摩薩德（Mossad）首長巴尼亞（David Barnea）本月28日在法國巴黎與美國、埃及情報首長及穆罕默德會面後，以色列才點頭。

埃及消息人士表示，卡達、埃及、約旦將確保哈瑪斯遵守所有協議，美國、法國也會對以色列做一樣的事。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）表示，哈瑪斯對於所有能夠結束以色列對加薩攻勢的構想都抱持開放態度。哈尼雅今天宣布他將前往埃及討論上述計畫。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130131