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聯合國救濟工作署爭議聲中 獲提名諾貝爾和平獎

2024/2/2 12:08
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（中央社奧斯陸1日綜合外電報導）挪威國會議員奧克魯斯特（Asmund Aukrust）今天表示，他已提名「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）角逐今年諾貝爾和平獎。

法新社報導，聯合國救濟工作署因有成員可能涉及去年10月7日以色列遇襲事件而備受爭議。

奧克魯斯特告訴挪威「每日雜誌報」（Dagbladet），他提名聯合國救濟工作署「是因為它長期提供巴勒斯坦和整個區域重要支持」。

身為挪威國會外交事務委員會副主席的奧克魯斯特表示：「70多年來，這項工作一直至關重要，在過去3個月裡更為重要。」

聯合國救濟工作署最近傳出有12名職員涉及去年10月7日巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列事件，十幾個國家因此暫停提供資金，包括美國、德國、英國和瑞典等主要捐助國。

獲得和平獎提名並不代表獲得挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）的認可；諾貝爾委員會每年都會收到數百件提名推薦。

具有資格推薦心目中人選爭取諾貝爾和平獎的人是數以千計，包括各國議員和內閣成員、前獲獎者以及一些大學教授。他們必須在1月31日截止前提出人選。

根據諾貝爾獎章程，候選人名單會保密50年，但推薦者可以自由地透露他們提名的人選。

其他一些已知的候選者也與以哈戰爭有關。國際法院（ICJ）上週表示以色列必須防止在戰爭中出現種族滅絕行徑，並讓人道援助進入加薩。巴勒斯坦人權組織「真相」（Al-Haq）和以色列人權組織「貝塞林」（B'tselem）也已獲提名。

根據媒體報導，其他獲得推薦的名單還包括：美國前總統川普、北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、聯合國難民署（UNHCR）、羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）、哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）和「無國界記者組織」（RSF）等。

挪威諾貝爾委員會將於10月宣布和平獎得主。

去年諾貝爾和平獎頒給身陷囹圄的伊朗女權運動人士穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），表彰她勇於對抗伊朗壓迫女性的行為。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130202

#諾貝爾和平獎
#穆哈瑪迪
#以哈戰爭
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