9旬阿根廷裔以色列婦喊與梅西同鄉 躲過哈瑪斯綁架

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（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）一名高齡90歲的阿根廷裔以色列老婦去年10月7日險遭巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯武裝分子綁架，但她提到自己與阿根廷足球巨星梅西同鄉，引起對方熱情反應並助她逃過一劫。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，數以千計的哈瑪斯（Hamas）武裝分子去年10月7日從加薩走廊（Gaza Strip）閃電襲擊以色列，殺害約1200人並擄走250多名人質。

之後網路上就瘋傳一段影片，片中一名哈瑪斯武裝人員與一位抱著步槍比出勝利手勢的老婦人合影。這名年長婦人正是搬出梅西（Lionel Messi）「救援」的以色列老婦庫尼歐（Esther Cunio）。

住在以色列尼爾奧茲（Nir Oz）農墾區的庫尼歐於一部製作中的紀錄片「10月7日之聲－拉丁裔的倖存故事」（Voces de 7 de octubre – Latino Stories of Survival）當中，講述她這段奇特遭遇。

庫尼歐表示，當時聽到有人敲她家門，開門後見到2名哈瑪斯武裝分子，「其中一人問我：妳的家人在哪裡？我告訴他自己沒有任何家人，我孤家寡人」。

庫尼歐接著向對方說：「你說阿拉伯語，我的希伯來語說不太好，但我說阿根廷西班牙語…你看足球嗎？」這名哈瑪斯武裝分子回答會後，她表示：「我跟梅西來自同個國家。」

此時這名哈瑪斯槍手喊出：「梅西！」展現出對這位率領阿根廷國家隊贏得世界盃足球賽（World Cup）冠軍的巨星充滿熱情，還說「我喜歡梅西」。

接著他把自已的步槍放到庫尼歐的大腿上，並要求她擺出勝利手勢，由另一位武裝分子拍下影片，也就是後來在社群媒體上瘋傳的那段短片。

庫尼歐在紀錄片中表示：「我希望（梅西）知道我提到他，以及我因為他而躲過一劫。」

庫尼歐的家族中共有8人被綁架，迄今她的2名孫兒仍是哈瑪斯的人質。她說：「現在我祈求讓我的孫兒歸來。」

「10月7日之聲－拉丁裔的倖存故事」這部紀錄片由非政府組織「拉丁之泉」（Fuente Latina）製作，該組織與報導以色列消息的西班牙媒體合作。

根據「拉丁之泉」發布的聲明，這部影片是從經歷過10月7日攻擊行動的拉丁美洲裔以色列人觀點，來紀錄這段恐怖遭遇。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1130308