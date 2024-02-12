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美防長奧斯汀再度住院 第一時間通知白宮和國會

2024/2/12 06:38（2/12 07:35 更新）
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美國國防部長奧斯汀。（圖取自白宮網頁whitehouse.gov）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）五角大廈發言人表示，美國國防部長奧斯汀今天再度住院，這次是「因為出現緊急膀胱問題的症狀」。奧斯汀數週前曾因隱瞞住院而引發爭議。

法新社報導，現年70歲的奧斯汀（Lloyd Austin）去年12月底、今年1月初事實上從公眾目光中消失。他去年12月22日接受小型手術治療前列腺癌，隔天返家；今年1月1日又因為噁心感和劇烈疼痛等併發症而再度入院，總統拜登和國會被隱瞞此事數個星期。

這一次，大眾在奧斯汀於今天下午送院約兩個小時後就被告知。國防部發言人賴德（Pat Ryder）在聲明中表示，對軍方、白宮、國會官員都進行通知。

賴德說，奧斯汀「被他的隨扈送到華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）針對出現緊急膀胱問題的症狀進行檢查」。

「國防部副部長和參謀首長聯席會議主席都已被通知。另外，給白宮和國會的通知也都已經發出。」（譯者：何宏儒）1130212

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