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首頁 / 國際

美防長住進加護病房 醫稱癌症預後仍良好

2024/2/12 16:59
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）五角大廈說，正在對抗前列腺癌的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天因膀胱問題住進加護病房，他在先前已將職務移交給副部長。醫生表示，他的癌症預後良好。

國防部發言人賴德（Pat Ryder）在聲明中說，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）在當地時間下午5時「承擔了職能與職責」，還說已經告知白宮和國會。

五角大廈在隨後的聲明中引述奧斯汀醫生的話表示：「奧斯汀被送進華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的加護病房，接受支援性治療和密切監測。」

奧斯汀的健康情形引發恐慌，現年70歲的他對先前的住院情況保密，並且沒有立即通知美國總統拜登自己的癌症診斷結果，這在美國面臨中東和烏克蘭危機之際引發批評。

奧斯汀去年12月因治療前列腺癌而從公眾目光中消失，今年1月又因手術併發症而再度入院。

這一次，民眾是在今天下午他被送往醫院約兩小時後才獲知訊息的。

賴德在稍早的聲明中說，奧斯汀是「由他的隨扈送往醫院」。

馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心醫生馬杜斯（John Maddox）和徹斯納特（Gregory Chesnut）在最新聲明中說：「目前還不清楚奧斯汀將住院多久。」

聲明中說：「目前的膀胱問題預計不會改變他完全康復的預期。他的癌症預後仍然很好。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130212

#加護病房
#五角大廈
#美國國防部長
#奧斯汀
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