更多編輯台推薦新聞：
台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

復原情況良好 美防長預計2/13恢復正常職務

2024/2/13 04:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）美國國防部長奧斯汀昨天因膀胱問題住院，負責照護的華特里德國家軍事醫學中心發聲明表示，奧斯汀在全身麻醉下接受非手術治療，預期能完全復原，並預計明天恢復正常職務。

正在對抗前列腺癌的奧斯汀（Lloyd Austin）昨天因膀胱問題，由隨扈送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）治療，並住進加護病房。

五角大廈隨後宣布，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）昨天下午5時「承擔職能與職責」，並已告知白宮和國會。

華特里德國家軍事醫學中心的莫沙癌症中心（Murtha Cancer Center）前列腺疾病研究主任徹斯納特（Gregory Chesnut）今天透過美國國防部轉發聲明，向外界說明奧斯汀的最新狀況。

徹斯納特指出，奧斯汀在全身麻醉下，接受非手術治療以處理膀胱問題。他預計奧斯汀能成功復原，也會徹夜密切監測病情。

徹斯納特還預期，奧斯汀不會延長住院時間，預計明天就能恢復正常職務。目前的膀胱問題預計不會影響他的完全康復，他的癌症癒後狀況依然良好。

現年70歲的奧斯汀健康狀況近來成為外界關注焦點，去年12月他秘密治療前列腺癌，今年1月因手術併發症住院。

但因為奧斯汀未立即向公眾說明，甚至連白宮都被蒙在鼓裡，尤其正值美國面臨中東與烏克蘭危機之際，軍事最高首長卻對外隱瞞住院消息，引發各界抨擊。（編輯：陳彥鈞）1130213

#奧斯汀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.49