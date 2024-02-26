更多編輯台推薦新聞：
1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澤倫斯基：2023反攻前計畫外洩 已有明確新方略
首頁 / 國際

以總理：必定對拉法採軍事行動 數週內可獲完全勝利

2024/2/26 04:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，對加薩走廊南部的拉法採取軍事行動將會讓以色列於數週內對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯取得「完全勝利」。

法新社報導，根據具國營色彩的埃及媒體報導，針對在加薩走廊（Gaza Strip）停火的談判已經在卡達首都杜哈重新啟動，但是尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，任何協議都阻擋不了以色列對拉法（Rafah）採取攻勢。

他告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）：「如果達成（停火）協議，就會有所延宕，但是那（指對拉法的軍事行動）將會發生…如果沒有協議，我們無論如何都會這麼做。必須得做，因為我們目標取得完全勝利，而完全勝利近在咫尺，不是幾個月後，而是幾週後，一旦我們展開軍事行動。」

以色列代表團23日在法國巴黎就新一輪停火，以及交換被哈瑪斯（Hamas）挾持人質和遭以色列監禁巴勒斯坦犯人等議題進行會商。

哈瑪斯代表也參與的這項談判已在杜哈重啟。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

尼坦亞胡說：「我們都正致力於此，我們要這樣做、我要這樣做。因為我們要解放剩下的人質…我不能夠告訴你會不會達成協議，但是如果哈瑪斯從痴心妄想的主張中退一步，採取務實態度，那麼就會達成大家都希望的那種進展。」

杜哈談判接力週末在巴黎的會議而展開。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴美國有線電視新聞網（CNN），各方代表「就為人質而暫時停火的協議基本輪廓態樣達成共識」。（譯者：何宏儒）1130226

#尼坦雅胡
#哈瑪斯
#以色列
#拉法
#拉法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.199