以總理：必定對拉法採軍事行動 數週內可獲完全勝利

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，對加薩走廊南部的拉法採取軍事行動將會讓以色列於數週內對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯取得「完全勝利」。

法新社報導，根據具國營色彩的埃及媒體報導，針對在加薩走廊（Gaza Strip）停火的談判已經在卡達首都杜哈重新啟動，但是尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，任何協議都阻擋不了以色列對拉法（Rafah）採取攻勢。

他告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）：「如果達成（停火）協議，就會有所延宕，但是那（指對拉法的軍事行動）將會發生…如果沒有協議，我們無論如何都會這麼做。必須得做，因為我們目標取得完全勝利，而完全勝利近在咫尺，不是幾個月後，而是幾週後，一旦我們展開軍事行動。」

以色列代表團23日在法國巴黎就新一輪停火，以及交換被哈瑪斯（Hamas）挾持人質和遭以色列監禁巴勒斯坦犯人等議題進行會商。

哈瑪斯代表也參與的這項談判已在杜哈重啟。

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尼坦亞胡說：「我們都正致力於此，我們要這樣做、我要這樣做。因為我們要解放剩下的人質…我不能夠告訴你會不會達成協議，但是如果哈瑪斯從痴心妄想的主張中退一步，採取務實態度，那麼就會達成大家都希望的那種進展。」

杜哈談判接力週末在巴黎的會議而展開。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴美國有線電視新聞網（CNN），各方代表「就為人質而暫時停火的協議基本輪廓態樣達成共識」。（譯者：何宏儒）1130226