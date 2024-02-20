美向聯合國提案 籲加薩暫時停火、反對進攻拉法

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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）根據路透社所見文件，美國向聯合國安全理事會提出決議草案，呼籲以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的戰爭暫時停火，並反對以色列在加薩拉法發動大規模地面進攻。

美國先前預告，將於明天否決阿爾及利亞所提要求立即人道停火的決議草案，因為美方擔心這會危及美國、埃及、以色列和卡達之間的協商，而這些協商是為了中止戰爭並讓哈瑪斯（Hamas）扣留的人質得以獲釋。

美國向來保護盟國以色列不受聯合國行動影響，並多次抗拒「停火」的呼聲，強調以色列有權在哈瑪斯去年10月7日突襲後自衛。

一名不願身分曝光的美國政府高階官員今天說：「我們不打算急著將我們的文本送交表決，我們認為倉促表決沒有必要也沒有建設性，我們準備保留時間來協商。」

一項決議需要至少9票贊成且美國、法國、英國、俄羅斯、中國都不否決才能通過。

美國的草案文本「認定，在當前情況下，對拉法（Rafah）發動大規模地面進攻，將導致平民受到更多傷害，並使他們進一步流離失所，包括可能前往鄰國」。

加薩（Gaza）230萬名巴勒斯坦人中，有超過100萬人在拉法尋求庇護，因此以色列襲擊拉法的計畫令國際社會擔憂加薩的人道危機急遽惡化；聯合國也警告，這「可能導致屠殺」。

美國的決議草案稱，此舉「將嚴重影響區域和平安全，因此強調在目前情況下，不應發動這種大規模地面攻擊」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130220