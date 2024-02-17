美媒：拜登推動加薩停火之際 仍擬提供以軍武器

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國「華爾街日報」今天引述現任及前任美國官員的話報導，即使在華府推動加薩停火之際，拜登政府仍打算提供以色列炸彈與其他武器，增加以色列的軍火庫存。

報導中指出，華府擬提供的武器包括MK-82炸彈，與提高炸彈精確導引的KMU-572聯合直接攻擊彈藥（KMU-572 Joint Direct Attack Munition），以及FMU-139炸彈引信，這批武器價值估達「千萬美元」。

報導中引述一名美國官員表示，拜登政府目前仍在進行內部評估，相關細節在通知國會批准對以軍售前可能還會有所改變。

美國國務院、國防部、以色列國防軍與以色列國防部均未立即回應路透社的置評請求。

截至2023年12月止，拜登政府已2度跳過國會對以色列軍售的審查。

隨著外界日益指控美製武器被用於攻擊加薩、造成平民死傷，拜登政府面臨外界針對華府持續供應以色列武器的抨擊聲浪。

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伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日潛入以色列發動攻擊，據以方表示，哈瑪斯攻擊造成1200人喪生，其中大多是平民，同時還擄走253名人質。

巴勒斯坦衛生當局表示，以色列隨後發動的空中和地面攻擊幾乎將加薩夷為平地，迄今已奪走2萬8775條人命，其中大多是平民，而加薩地區200多萬居民多數被迫逃離家園。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130217