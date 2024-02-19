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巴勒斯坦外長國際法院出庭 控以色列殖民和種族隔離

2024/2/19 20:40（2/19 21:05 更新）
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巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇。（路透社）
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（中央社海牙19日綜合外電報導）巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）今天告訴聯合國司法機關國際法院（ICJ），在以色列占領下，巴勒斯坦人民慘遭「殖民和種族隔離」。

法新社報導，馬里奇說：「巴勒斯坦人民慘遭殖民和種族隔離。有人對這些用詞感到憤怒。他們才應對我們的現實遭遇感到憤怒。」

國際法院正就以色列1967年占領巴勒斯坦以來的法律影響舉行為期一週的聽審，料有空前的52個國家陳述舉證。

美國、俄羅斯和中國等國代表將前往位於荷蘭海牙和平宮（Peace Palace）的國際法院提供證詞。

此案是聯合國大會2022年12月所提，要求國際法院就「以色列在東耶路撒冷等巴勒斯坦被占領土地上的政策與做法所產生的法律後果」，提供不具約束力的「諮詢意見」。

國際法院的任何意見雖不具約束力，但以色列正因去年10月7日巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲所引發的加薩戰爭，在國際上承受愈來愈大的法律壓力。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130219

#巴勒斯坦
#以色列
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