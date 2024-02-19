巴西總統魯拉批以色列：攻擊加薩如希特勒實施種族滅絕
2024/2/19 16:12（2/19 17:00 更新）
（中央社阿迪斯阿貝巴18日綜合外電報導）巴西總統魯拉今天指控，以色列在加薩走廊對巴勒斯坦平民犯下「種族滅絕」罪，並將其行動比作納粹領袖希特勒消滅猶太人。
法新社報導，出席非洲聯盟（African Union）峰會的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在衣索比亞首都首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）告訴記者，正在加薩走廊（Gaza Strip）發生的事情「不是一場戰爭，而是種族滅絕（genocide）」。
左派老將魯拉表示：「那不是一場士兵對抗士兵的戰爭，而是一場裝備精良的軍隊對上婦孺的戰爭。」
魯拉繼續說：「巴勒斯坦人在加薩走廊的遭遇，歷史上前所未見；事實上這曾發生：那就是希特勒決定殺害猶太人的時候。」
魯拉是全球南方（Global South）的意見領袖，而巴西目前是20國集團（G20）的輪值主席國。魯拉先前曾譴責，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日史無前例襲擊以色列，是「恐怖分子」行為。
然而，魯拉之後愈來愈強力批評以色列的報復性軍事行動。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回應，78歲的魯拉的評論「可恥又惡劣」，他的政府已召見巴西大使以示抗議。
尼坦雅胡透過聲明表示：「將以色列比作納粹和希特勒的大屠殺，已經跨過紅線。」
他在聲明中強調：「以色列是為保家衛國、確保自身未來而戰，直到獲得全面勝利，而且作法符合國際法。」
不過，哈瑪斯讚賞魯拉的發言，稱其「精準描述」人們現在在加薩走廊的遭遇。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130219
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