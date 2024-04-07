更多編輯台推薦新聞：
開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴西前總統波索納洛陷法律困境 號召民眾集會示威

2024/4/7 17:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社里約熱內盧6日綜合外電報導）面對日益進逼的法律挑戰，69歲的巴西前總統波索納洛為了彰顯自己仍坐擁廣大民意支持，今天號召民眾於21日在里約熱內盧知名的柯帕加巴納海灘舉行示威集會。

法新社報導，在波索納洛號召下，他的支持者2月曾齊聚聖保羅（Sao Paulo）示威以力挺波索納洛。根據研究人員的說法，這場集會約有18萬5000人參與。

波索納洛今天在自己的社群媒體帳號發布影片說：「我們將在聖保羅（集會）後進一步採取行動…並傳遞有關我們民主與法治的消息。」

巴西當局正在調查，2022年時任極右派總統波索納洛競選連任失敗後是否曾企圖發動政變，以阻止其總統大選對手、現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）於2023年1月就職。

巴西警方在調查期間，於今年2月8日沒收了波索納洛的護照。

波索納洛也因在2022年選舉前，在沒有證據的情況下攻擊巴西的選舉制度、質疑電子投票系統和選舉過程的安全性，而遭褫奪公權8年。

波索納洛對所有指控一概予以否認，並稱自己是「政治迫害」的受害者。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130407

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.44