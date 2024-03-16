巴西前總統波索納洛敗選後謀政變 證詞指海軍指揮官涉及計畫

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（中央社巴西利亞15日綜合外電報導）根據巴西最高法院今天公布的證詞，巴西前陸軍和空軍指揮官告訴警方，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在2022年總統大選落敗後，曾兩度召集他們開會討論可能的政變。

路透社報導，他們的證詞讓波索納洛成了一樁陰謀的中心人物，謀劃的內容是宣布戒嚴，並阻止左派的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）於勝選後掌權。

儘管不利的證據愈來愈多，波索納洛仍否認企圖於敗選後發動政變，迄今也未承認敗選。波索納洛於選後赴美國，避免將政權移交給魯拉；數日後，他的支持者闖入政府大樓，企圖挑起政變。

波索納洛的律師團尚未就上述證詞置評。

巴西前陸軍指揮官葛梅斯（Marco Antonio Freire Gomes）和前空軍指揮官巴蒂斯塔（Carlos de Almeida Baptista）宣誓作證說，他們都告訴波索納洛自己不會支持政變，拒絕為他的計畫提供任何軍事支持。

葛梅斯和巴蒂斯塔都暗指海軍指揮官桑托斯（Almir Garnier Santos）涉及政變計畫。他們說，桑托斯在數場會議中提到，海軍準備好在軍事起義時支持波索納洛。

桑托斯未公開談到聯邦警方按照最高法院指示所執行的調查。

一名警方消息人士告訴路透社，除了葛梅斯和巴蒂斯塔之外，警方也取得另外3名證人的證詞，他們直接指稱波索納洛為政變未遂背後的主謀。

消息人士說，這項調查將詳細記錄波索納洛企圖與政府成員共謀政變的時間順序，包括現役和退役軍官。

葛梅斯在證詞中說，波索納洛曾出示一份宣告戒嚴的法令草案，與警方在波索納洛幕僚席德（Mauro Cid）電腦中發現的文本是同一份。席德已被逮捕，並正進行認罪協商。

葛梅斯與巴蒂斯塔還被召去與時任國防部長諾蓋拉（Paulo Sergio Nogueira）舉行第3次會議，討論這份法令草案。他們作證說，他們曾詢問諾蓋拉，這份文本是否意味著總統當選人魯拉不得就職，而諾蓋拉沒有回答；他們後來拒絕研議這份法令文本。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130316