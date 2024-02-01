全球清廉指數 巴西2023年退步至104名

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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）國際透明組織（Transparency International）30日公布2023年全球清廉印象指數（CPI），全球有180個國家及地區納入評比，巴西獲得36分，排名第104，退步到100名以外。

巴西在2022年獲得38分，排名第94。

CPI滿分100代表高度清廉國家，丹麥在2023年獲得90分排名第一；索馬利亞排名最低，只得11分。巴西、阿爾及利亞、塞爾維亞及烏克蘭都獲得36分。

在美洲國家中，巴西落後於獲得76分的烏拉圭、66分的智利、42分的古巴，以及37分的阿根廷。

根據巴西新聞網站g1報導，國際透明組織認為，2023年巴西未能重建控制貪腐的政治支柱，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府不僅沒有致力打擊貪腐，還削弱巴西過去幾十年建立的法律制度和反貪腐框架。

國際透明組織指出，2023年魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府上台後，波索納洛支持者在1月8日發動政變未遂，也影響巴西的排名。

國際透明組織也批評魯拉政府放寬「國有公司法」，讓巴西石油公司（Petrobrás）等國有企業管理層的人事分配，變成政府與國會之間的主要政治交換籌碼。

國際透明組織批評，巴西國會議員未能重建旨在打擊貪腐的法律和政治監管機制，國會修正案缺乏透明度，透過調整和維持「秘密預算」機制、分配權力空間擴大和強化中間派政黨，地方性貪腐加劇，扭曲公共政策制定，破壞2024年市政選舉的公平競爭。

國際透明組織報告還指出，巴西司法系統的政治任命使人事制度官僚化、政治化、喪失自治權。

國際透明組織建議巴西實施全國性反貪腐政策，由民間社會廣泛參與；政府應確保公共投資計畫的最大透明度；加強國有企業治理機制，防止它們成為政治交換籌碼；對國家高層和私營公司採取嚴格的透明度和監控機制。（編輯：馮昭）1130201