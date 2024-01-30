調查：巴西每3天1名跨性別者遭歧視遇害

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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）1月29日是巴西跨性別現身日，旨在提高社會關注跨性別群體面臨歧視的意識。但調查顯示，2023年巴西至少有145名跨性別人士被殺，平均每3天發生1起以上的謀殺案。

巴西公共新聞通訊社（Agência Pública）報導，根據全國易裝癖和變性人協會（Antra）調查，約80%的跨性別人士沒有活到35歲，且大多數犯罪是在過度使用暴力和殘忍的情況下發生。

例如2023年7月，34歲的護理技術員達席瓦（Julia Nicoly Moreira da Silva）被謀殺案，里約熱內盧州沿海佛羅明斯低窪地區警方將達席瓦案以殺害婦女罪進行調查。一名19歲的嫌犯夥同他人殺死席瓦後一個月被捕，里約熱內盧州檢察官辦公室在訴狀中指出，被告的犯罪動機只是因為仇視受害人是變性人。

里約警方表示，正在努力逮捕參與犯罪的其他罪犯，包括一名17歲少年。

這是全國易裝癖和變性人協會自2017年以來，根據衛生部和公共安全部門等官方數據，發布的第7份有關跨性別者被謀殺報告。

根據協會分析，過去7年巴西發生3起18歲以下跨性別者的兇殺案；近80%的受害者年齡在35歲以下；大多數受害者是跨性別女性；被謀殺的黑人跨性別者平均人數占總數的78.7%。

報告指出，2023年發生跨性別者謀殺案最多的州是聖保羅，有19起案件。但里約熱內盧和巴拉納（Paraná）兩州的跨性別者謀殺案在一年內翻了一倍。例如達席瓦居住的里約熱內盧，2022年發生8起凶殺案，2023年為16起。

里約熱內盧公共安全部門表示，致力於通過社會計畫促進和保障LGBTQIAP+（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒、雙性人、無性戀/無性別、泛性戀）群體的權利，例如設立LGBTI公民中心，提供社會和心理輔助支援，以及必要案件的法律跟進。

35歲的里約熱內盧跨性別和異裝癖遊行活動家和導演加布．范（Gab Van）指出，缺乏公共政策和前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府鼓勵保守主義、煽動仇恨言論，導致里約熱內盧州被殺害的異裝癖者和變性人人數增加。

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加布．范說，變性人、異裝癖和非二元性別群體的脆弱性不僅與缺乏獲得公共政策的機會有關，還與個人自我認同的方式有關。

2022至2023年間，巴拉納州的跨性別者凶殺案從6起增加到16起。巴西跨男性氣質研究所（Ibrat）全國督導阿爾加特（Fabian Algarte）指出，巴拉納州民風保守，現任州長朱尼奧（Ratinho Junior）是波索納洛的支持者，幾乎沒有關於減少變性人、異裝癖者和非二元性別者死亡的公共政策。（編輯：馮昭）1130130