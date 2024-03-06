繼多間大廠後 豐田汽車宣布投資巴西700億元

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（中央社東京6日綜合外電報導）隨著通用汽車、福斯汽車、現代汽車日前相繼公布投資巴西的新計畫後，豐田汽車5日宣布，預計2030年前在巴西投資110億雷亞爾（reais，約新台幣700億元）。

日本經濟新聞報導，豐田汽車預計2025年開始在巴西生產小型混合動力車（HV），也計劃擴大位於巴西聖保羅州的索羅卡巴工廠（Sorocaba）。2030年前會再直接新聘2000名員工，以及間接雇用8000人。而計畫的一部分包含在2026年前投資50億雷亞爾。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）同一天在社群平台X上表示，「此舉對巴西經濟而言是重要的一步，民間企業正重新投資巴西的未來」；副總統奧克明（Geraldo Alckmin）也用日文發文表示「謝謝日本」。

而其他汽車大廠如通用汽車（GM）、福斯汽車（Volkswagen）、現代汽車（Hyundai）日前也陸續宣布在巴西的重大投資計畫。

路透社報導，通用汽車1月宣布，從今年至2028年計劃投資70億雷亞爾，並在聲明中表示這筆資金將用於「全面更新」通用汽車在巴西的產品組合，有助於開發技術與創造新的商機。

不過通用汽車當時未提供日後投資相關細節，像是何時在巴西生產電動車和混合動力車。

此外，福斯汽車2月1日表示，未來5年將加碼投資巴西90億雷亞爾，並推出16種新車款，之中包含混合動力車以及電動車。

而這些新的計畫將使福斯汽車2022至2028年在巴西投資額，推升至160億雷亞爾，並比原先計畫多推出4種車款。

另外，現代汽車2月23日宣布，將在2032年前投資巴西11億美元。

魯拉2月22日與現代汽車集團會長鄭義宣會面後，巴西總統府發布聲明指出，現代汽車這項投資將聚焦科技，特別是混合動力車、電動車等。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130306